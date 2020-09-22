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'ye 'tan kötü haber! ile anlaştı

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımın forvet adayları arasında bulunan , ekibi ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.9.2020 20:22 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Antonio Colak'tan kötü haber! PAOK ile anlaştı

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Antonio Colak'ı gündemine almıştı.

Hırvat ekibinin başkanı Damir Miskovic, sarı-lacivertli ekibin Colak için resmi teklifte bulunduğunu açıklamıştı.

PAOK'A İMZAYI ATTI
Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki Alman golcünün transferi için sona doğru yaklaştığı ifade edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK, Antonio Colak'ı 3 milyon euro karşılığında 4 yıllığın kadrosuna kattı.

F.Bahçe'de transfer operasyonu! 2 ayrılık...


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Fenerbahçe'ye Antonio Colak'tan kötü haber! PAOK ile anlaştı
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