Fenerbahçe'ye Antonio Colak'tan kötü haber! PAOK ile anlaştı

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Antonio Colak'ı gündemine almıştı.
Hırvat ekibinin başkanı Damir Miskovic, sarı-lacivertli ekibin Colak için resmi teklifte bulunduğunu açıklamıştı.
PAOK'A İMZAYI ATTI
Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki Alman golcünün transferi için sona doğru yaklaştığı ifade edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.
Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK, Antonio Colak'ı 3 milyon euro karşılığında 4 yıllığın kadrosuna kattı.F.Bahçe'de transfer operasyonu! 2 ayrılık...