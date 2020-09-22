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'a 'dan iyi haber

Son dakika haberleri... 'in 3. haftasında ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan takımla çalıştı.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 14:45 ABONE OL
Trabzonspor'a Marlon'dan iyi haber

Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban katılmadı, Ahmet Canbaz ise salonda çalıştı. Joao Pereira, bireysel çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı sol bek Marlon, takımla çalışmalara başladı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maçı yaptı, son bölümde de şut çalıştı.

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Trabzonspor'a Marlon'dan iyi haber
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