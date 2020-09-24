Bayern Münih Sevilla CANLI İZLE! UEFA Süper Kupa Bayern Münih Sevilla maçı beIN Sports canlı yayını şifresiz BURADA!

SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanyol takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.