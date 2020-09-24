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Son dakika haberleri: Galatasaray'ın 'ndeki rakibi Rangers oldu!

Son dakika haberleri... 3. ön eleme turunda 'i ve Babel'in golleriyle eleyen Galatasaray'ın play - off turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 23:55 Son Güncelleme: 25.9.2020 00:12 ABONE OL
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hajduk Split'i Belhanda ve Babel'in golleriyle eleyen Galatasaray'ın play - off turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. Rangers, 3. ön eleme turunda Willem 2'yi Tavernier (22' pen.), Kent (25'), Helander (55') ve Goldson'un (71') golleriyle devirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Rangers, bu turda Cebelitarık ekibi Lincoln ile karşılaştı. Lincoln'ü 5-0'lık skorla geçen Rangers, 3. ön eleme turunda ise Hollanda ekibi Willem 2 ile karşılaştı. Willem 2'yi de 4-0'lık net bir skorla geçen Rangers, play - off turuna yükseldi ve temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi oldu.

Temilcimiz Galatasaray ise önce Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla ardından da Hajduk Split'i 2-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nin dışına itmişti.

Galatasaray'ın rakibi Rangers'ın hocalığını İngiliz futbolunun ve Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard yapıyor. İki takım arasındaki play - off maçı 1 Ekim'de Rangers'ın sahasında oynanacak.

Galatasaray play - off'ta! Galatasaray 2-0 Hajduk Split | MAÇ SONUCU

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers oldu!
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