Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Terim’in gözdesi Terim’e karşı!

Terim’in gözdesi Terim’e karşı!

Tecrübeli hocanın 2019’da ’a çok istediği Samatta’nın, F.Bahçe formasıyla ilk maçı derbi olabilir. Bulut, antrenman eksiği olmayan ’nın idmanlardaki durumuna göre karar verecek

Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
Terim’in gözdesi Terim’e karşı!

Fenerbahçe, yeni transferi Mbwana Samatta, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelirken dün de sağlık kontrollerinden geçti. 27 yaşındaki oyuncunun sezon başından bu yana antrenman eksiğinin bulunmadığı, hazırlıklarını normal bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi. Samatta, Erol Bulut'un vereceği karara göre pazar günkü maçın kadrosuna alınabilecek. Hatırlanacağı üzere G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2019 yılında Tanzanyalı golcüyü çok istemiş hatta Falcao'nun değil, Samatta'nın alınması yönünde görüş bildirmişti.

MALİYETİ TAM 62.5 MİLYON TL
Kanarya'nın, Tanzanyalı golcüyü kiralık değil bonservisiyle aldığı ortaya çıktı. F.Bahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Samatta için Aston Villa'ya bonuslarla birlikte 7 milyon Euro (62.5 milyon TL) bonservis ödeyeceği bildirildi. Bu arada Barış Sungur, Muğlaspor'a kiralandı.

ATKINSON ETKİSİ!
Fenerbahçe taraftarı Samatta'nın gelişiyle geçmişi hatırladı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan ilk santrforunu 1995-96 sezonunda Dalian Atkinson'u alarak yapmıştı. Atkinson ilk G.Saray derbisinde 3 gol birden atarken, o sezon F.Bahçe şampiyon olmuştu. Şimdi taraftar sosyal medyada Samatta'nın aynı etkiyi yapıp yapmayacağını tartışıyor.

SAHA İÇİNDE SAMATTA
1- Kariyeri boyunca 249 maça çıktı 98 gol attı, 27 asist yaptı.
2- Sekiz farklı teknik direktörle çalışma şansı buldu.
3- Şu ana kadar attığı yedi penaltının dördünü gole çevirmeyi başardı.
4- Sık sakatlanmayan oyuncu son beş yılda üç kez sakatlık yaşadı.
5- Aston Villa ve Genk formalarıyla attığı 78 golün 26'sını kafayla ağlara gönderdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uzman isimden son dakika deprem yorumu geldi! Olası büyük İstanbul depremi için o bölgeye işaret etti...
Kolesterolü bitiriyor! Bu besin adeta doğal ilaç...
Son dakika haber: Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi!
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!
Ebru Gündeş uzun yıllardır küstü... Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş sessiz sedasız defnedildi...
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA
Son dakika haberler: Instagram'dan intihar notu paylaştı ölü bulundu! 18 yaşındaki Furkan Celep genç yaşta intihar etti
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu babasını kaybetti! Yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı...
SON DAKİKA HABER! Altın sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Terim’in gözdesi Terim’e karşı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA