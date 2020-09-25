Terim’in gözdesi Terim’e karşı!

Fenerbahçe, yeni transferi Mbwana Samatta, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelirken dün de sağlık kontrollerinden geçti. 27 yaşındaki oyuncunun sezon başından bu yana antrenman eksiğinin bulunmadığı, hazırlıklarını normal bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi. Samatta, Erol Bulut'un vereceği karara göre pazar günkü maçın kadrosuna alınabilecek. Hatırlanacağı üzere G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2019 yılında Tanzanyalı golcüyü çok istemiş hatta Falcao'nun değil, Samatta'nın alınması yönünde görüş bildirmişti.



MALİYETİ TAM 62.5 MİLYON TL

Kanarya'nın, Tanzanyalı golcüyü kiralık değil bonservisiyle aldığı ortaya çıktı. F.Bahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Samatta için Aston Villa'ya bonuslarla birlikte 7 milyon Euro (62.5 milyon TL) bonservis ödeyeceği bildirildi. Bu arada Barış Sungur, Muğlaspor'a kiralandı.



ATKINSON ETKİSİ!

Fenerbahçe taraftarı Samatta'nın gelişiyle geçmişi hatırladı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan ilk santrforunu 1995-96 sezonunda Dalian Atkinson'u alarak yapmıştı. Atkinson ilk G.Saray derbisinde 3 gol birden atarken, o sezon F.Bahçe şampiyon olmuştu. Şimdi taraftar sosyal medyada Samatta'nın aynı etkiyi yapıp yapmayacağını tartışıyor.



SAHA İÇİNDE SAMATTA

1- Kariyeri boyunca 249 maça çıktı 98 gol attı, 27 asist yaptı.

2- Sekiz farklı teknik direktörle çalışma şansı buldu.

3- Şu ana kadar attığı yedi penaltının dördünü gole çevirmeyi başardı.

4- Sık sakatlanmayan oyuncu son beş yılda üç kez sakatlık yaşadı.

5- Aston Villa ve Genk formalarıyla attığı 78 golün 26'sını kafayla ağlara gönderdi.