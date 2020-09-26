Aslanım benim

Alanya ve Beşiktaş'ın elendiği Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden G.Saray ülke puanı sıralamasında farkı açmamızı sağladı. Çarşamba gecesi D.Kiev'in galibiyetiyle 12. sırada yer alan Ukrayna ile aramızda olan farkdüşerken, önceki gece sarı-kırmızılıların kazanmasıyla tekrardanyükseldi. Ukrayna ekiplerinin kaybettiği gecede Aslan galip gelerek avantaj elde etti. Ukrayna ise 12. sıradaki yerini İskoçya'ya kaptırdı.İskoçya'nın da dahil olduğu yarışta Galatasaray-G.Rangers mücadelesinin önemi bir kat daha arttı. Sarı-kırmızılıların elenmesi durumunda, önümüzdeki sezonun şampiyonununTakımlarımızın Avrupa'da toplu şekilde başarılı olamadığı son yıllarda daha da kötüye gidiyoruz. UEFA son 5 yılın ortalaması üzerinden hesaplamalarını yaparken, en yüksek puan aldığımız 2016-2017 önümüzdeki sezondan itibaren hesaplama dışında kalacak. Bu nedenle bu sezonun önemi artarken, istikrarsız performansımızın sürmesi durumunda bir sonraki sene listede 15. sırada olacağız.