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Aslanım benim

ekiplerinin kaybettiği gecede sarı-kırmızılıların kazanmasıyla ülke puanında biraz olsun nefes aldık. Avrupa bileti alan takımlarımız bu sezon ve gelecek yıl başarılı olamazsa 15. sıraya düşeceğiz

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 26.9.2020 ABONE OL
Aslanım benim
Alanya ve Beşiktaş'ın elendiği Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden G.Saray ülke puanı sıralamasında farkı açmamızı sağladı. Çarşamba gecesi D.Kiev'in galibiyetiyle 12. sırada yer alan Ukrayna ile aramızda olan fark 0.300'e düşerken, önceki gece sarı-kırmızılıların kazanmasıyla tekrardan 0.700'e yükseldi. Ukrayna ekiplerinin kaybettiği gecede Aslan galip gelerek avantaj elde etti. Ukrayna ise 12. sıradaki yerini İskoçya'ya kaptırdı.



RANGERS MAÇI ÇOK KRİTİK!
İskoçya'nın da dahil olduğu yarışta Galatasaray-G.Rangers mücadelesinin önemi bir kat daha arttı. Sarı-kırmızılıların elenmesi durumunda, önümüzdeki sezonun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım şansı Medipol Başakşehir ile Sivasspor'un gruplarda önemli işler yapmaması halinde kalmayacak.



EN İYİ SEZONUMUZ ARTIK SAYILMAYACAK!
Takımlarımızın Avrupa'da toplu şekilde başarılı olamadığı son yıllarda daha da kötüye gidiyoruz. UEFA son 5 yılın ortalaması üzerinden hesaplamalarını yaparken, en yüksek puan aldığımız 2016-2017 önümüzdeki sezondan itibaren hesaplama dışında kalacak. Bu nedenle bu sezonun önemi artarken, istikrarsız performansımızın sürmesi durumunda bir sonraki sene listede 15. sırada olacağız.

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Aslanım benim
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