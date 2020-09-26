CANLI | Kayserispor - BB Erzurumspor

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor.
Ligde çıktığı ilk 2 maçta 1'er galibiyet ve 1'er mağlubiyet alan iki ekip, 3 puan için mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
13.30'da başlayan müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.
Bayram Bektaş'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Mehmet Özdilek yönetimindeki BB Erzurumspor'un karşılaşmasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Gustavo, Hasan, Lennon, İlhan, Muğdat, Kanga.
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Muhammed.