Newton: Doğru yolda gidiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımın performansının olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Oyuncularını tebrik eden İngiliz çalıştırıcı şunları söyledi:İkinci yarıda biraz yorulduk ve durduk. Ancak oyuna dahil olan isimler takıma hem defans hem de ofansta enerji kattılar. Her hafta kendimizi geliştiriyoruz.Onlar için elbette kolay olmayacak. Antrenmanlarda da arkadaşlarımız artık zevk alıyor. Doğru yolda gidiyoruz. Çok çalışmalıyız."