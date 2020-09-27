Newton: Doğru yolda gidiyoruz

“Takımım her hafta kendini geliştiriyor, öğreniyor. Oyuna sonradan giren isimler takıma enerji kattı”
Giriş Tarihi: 27.9.2020ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımın performansının olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Oyuncularını tebrik eden İngiliz çalıştırıcı şunları söyledi: "Özellikle ilk yarıdakiperformanstan çok memnunum. İkinci yarıda biraz yorulduk ve durduk. Ancak oyuna dahil olan isimler takıma hem defans hem de ofansta enerji kattılar. Her hafta kendimizi geliştiriyoruz. Oyuncularımızsistemi öğreniyor.Geçen sezondan farklıbir sistem deniyoruz. Onlar için elbette kolay olmayacak. Antrenmanlarda da arkadaşlarımız artık zevk alıyor. Doğru yolda gidiyoruz. Çok çalışmalıyız."