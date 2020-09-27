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: yolda gidiyoruz

“Takımım her hafta kendini geliştiriyor, öğreniyor. Oyuna sonradan giren isimler takıma kattı”

Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Newton: Doğru yolda gidiyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımın performansının olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Oyuncularını tebrik eden İngiliz çalıştırıcı şunları söyledi: "Özellikle ilk yarıdaki performanstan çok memnunum. İkinci yarıda biraz yorulduk ve durduk. Ancak oyuna dahil olan isimler takıma hem defans hem de ofansta enerji kattılar. Her hafta kendimizi geliştiriyoruz. Oyuncularımız sistemi öğreniyor. Geçen sezondan farklı bir sistem deniyoruz. Onlar için elbette kolay olmayacak. Antrenmanlarda da arkadaşlarımız artık zevk alıyor. Doğru yolda gidiyoruz. Çok çalışmalıyız."

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Newton: Doğru yolda gidiyoruz
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