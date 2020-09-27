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Polonya Ligi'nde 21'i futbolcu 30 kişide corona virüsü tespit edildi!

Polonya liglerinin en üst seviyesi 'da 7. sırada bulunan Pogon Szczecin futbol takımının 21 futbolcusu, 2 antrenörü ve 7 çalışanında corona virüsü tespit edildi. Takımın bugün ile yapacağı maç ertelendi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 17:22 Son Güncelleme: 27.9.2020 17:22 ABONE OL
Polonya Ligi'nde 21'i futbolcu 30 kişide corona virüsü tespit edildi!

Polonya profesyonel futbol ligi Ekstraklasa'ya korona virüs kabusu çöktü. Ligde 7. sırada mücadele eden Pogon Szczecin futbol takımında futbolcular dahil 30 kişi corona virüsüne yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada haftanın ikinci yarısında 5 futbolcuda soğuk algınlığı belirtilerinin tespit edilmesi üzerine söz konusu futbolcuların kulübün geri kalanından izole edilerek, corona virüs testine tabi tutulduğu bildirildi. 5 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından bu futbolcularla temasa geçmiş diğer tüm kişilere korona virüs testi yapıldığını belirten kulüp, 16 futbolcu, 2 antrenör ve 7 kulüp çalışanında daha korona virüs tespit edildiğini aktardı. Corona virüse yakalanan 21'i futbolcu toplamda 30 kişi evlerinde karantinaya alınırken, Pogon Szczecin'in bugün Lech Poznan takımı ile yapacağı futbol karşılaşması ise iptal edildi.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ DE CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

Öte yandan Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jerzy Brzeczek de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüse yakalandığını duyurdu. Brzeczek kendini evde karantinaya aldığını aktarırken, milli takımın 7 Ekim'de Finlandiya ile oynayacağı dostluk maçı için pazartesi günü başlayacak hazırlıklar ve kadro seçiminin nasıl olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Polonya Ligi'nde 21'i futbolcu 30 kişide corona virüsü tespit edildi!
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