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'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng Monza'ya imza attı

Geçtiğimiz sezon 'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng, Serie B takımlarından Monza'ya oldu. Yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 21:09 ABONE OL
Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng Monza'ya imza attı

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Monza, geçen sezon Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.

Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.

Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.

Ganalı oyuncu, geçen sezon ortasında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş, siyah-beyazlı formayla 11 Süper Lig maçında 3 gol atmıştı.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng Monza'ya imza attı
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