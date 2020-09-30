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BB Erzurumspor 'i kadrosuna kattı

ekibi , 28 yaşındaki forvet 'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 22:27 Son Güncelleme: 30.9.2020 22:27 ABONE OL
BB Erzurumspor Ricardo Gomes'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki forvet Ricardo Jorge Pires Gomes'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Transferi bir tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan'da da oynayan Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyiyordu.

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BB Erzurumspor Ricardo Gomes'i kadrosuna kattı
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