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'dan Umut Meraş atağı

, 24 yaşındaki Umut Meraş'tan olumlu sinyal aldı. Bordo-mavililer, 500 bin kiralama bedeliyle 2 yıllık anlaşma için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Umut’a ise yıllık 1.2 milyon euro ödenecek.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 1.10.2020 ABONE OL
Trabzonspor'dan Umut Meraş atağı

Sözleşmesi biten Novak'la yollar ayrıldıktan sonra Brezilyalı Marlon'u transfer eden Trabzonspor, alternatif oyuncu olarak kadroda bulunan Abdurrahim Dursun'u Bandırmaspor'a gönderince sol bek için arayışlara hız verdi.

Bu ismin milli takım forması giyen Umut Meraş olduğu ortaya çıktı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki sol bek için 500 bin Euro kiralama bedeli önerildi.

İki yıllık kiralık sözleşme teklifinde bulunan Trabzonspor, oyuncuya da 1.2 milyon Euro ödeyecek. Milli futbolcu, geçen sezon Ligue 2'de 22 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.

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Trabzonspor'dan Umut Meraş atağı
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