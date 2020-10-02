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'de 16. kim olacak? İşte 2 aday

Bu sezon 15 ismi kadrosuna katarak adeta döneminin şampiyonu olan , Norwich'in Arjantinli oyuncusu Emiliano Buendia ve Bodo/Glimt forması giyen için kiralık teklifini yaptı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 2.10.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'de 16. transfer kim olacak? İşte 2 aday

Transfere doymayan Fenerbahçe, Papiss Demba Cisse'yi kadrosuna katarak bu sezon 15. imzasını attırdı. Şimdi gözler transfere nokta konacak son isme çevrildi.

16. isim kanada gelecek. Bu noktada hem Norveç'ten hem de İngiltere'den adaylar kulübün listesinde yer alıyor. Geçen sezon Premier Lig'den küme düşen Norwich'in Arjantinli kanat oyuncusu Buendia ile Bodo/Glimt forması giyen Zinckernagel Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

25 yaşındaki Philip Zinckernagel 19 maçta 14 gol buldu.

ARALIKTA BOŞA ÇIKIYOR
Buendia için kulübü yüksek bonservis talebinde bulunurken, sarı-lacivertliler Arjantinli için kiralama teklifi yaptı. İngiliz kulübü henüz oyuncuyla ilgili karar vermedi. Zinckernagel'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi aralık sonu bitiyor. Bu nedenle yüksek bir bonservis bedeli yok. Ancak oyuncunun yıllık maaş talebi 2 milyon Euro civarında. Fenerbahçe, bu noktada oyuncudan maaş indirimi bekliyor. 5 Ekim'de bitecek transfere kadar gündeme farklı isimler de gelebilir.

GELENLER
Enner Valencia Marcel Tisserand Nazım Sangare Mbwana Samatta Mert Hakan Yandaş Caner Erkin Gökhan Gönül Filip Novak Mame Thiam Sinan Gümüş Jose Sosa Mauricio Lemos Papiss Cisse İsmail Yüksek Barış Sungur (Kiralık Gitti).

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Fenerbahçe'de 16. transfer kim olacak? İşte 2 aday
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