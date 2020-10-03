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'ndan 'ya tebrik mesajı!

'in 4. haftasında sahasında 'ü 2-1 mağlup eden 'de Tanzanyalı golcü attığı gollerle yıldızlaştı. Ülkesinde çok büyük bir kitleye sahip olan 27 yaşındaki forvete 'ndan da tebrik mesajı geldi. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 23:31 Son Güncelleme: 4.10.2020 01:36 ABONE OL
Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan Mbwana Samatta'ya tebrik mesajı!

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta attığı gollerle yıldızlaştı.

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Takımı adına 2 golü de kaydeden Samatta, gecenin adamı olurken ülkesinde çok büyük bir kitleye sahip olan 27 yaşındaki Tanzanyalı forvete Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan da tebrik mesajı geldi.

"AFRİKA'YI GURURLANDIRIYOR"

Afrika Futbol Konfederasyonu resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda; "İlk maçında 2 gol, Tanzanya'nın süper starı Afrika'yı gururlandırıyor" ifadelerine yer verildi.

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Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan Mbwana Samatta'ya tebrik mesajı!
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