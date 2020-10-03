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Son dakika: 'tan -Karagümrük maçı yorumu! "Atak oynayıp..."

Teknik Direktörü , mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Geçen hafta 'a karşı defansif olarak etkili bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Bulut, Karagümrük karşısında atak bir oyunla sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 18:37 Son Güncelleme: 3.10.2020 18:39 ABONE OL
Son dakika: Erol Bulut'tan Fenerbahçe-Karagümrük maçı yorumu! Atak oynayıp...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik patronu Erol Bulut, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bulut'un açıklamaları:

"Bu takımda 25-26 futbolcu var. Zaman zaman ilk 21'de olmayacaklar, değişecek bu her hafta. Ligde 40, kupayla 48-50 maç önümüzde. O yüzden her futbolcuyu en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Geçen hafta Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkardık. Eksik olan goldü. Defans anlamında iyiyiz ama hücumda girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz. Bugün hücumda daha etkili bir oyun bekliyorum. Ona göre çalışmalarımızı yaptık."

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Son dakika: Erol Bulut'tan Fenerbahçe-Karagümrük maçı yorumu! "Atak oynayıp..."
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