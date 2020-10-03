Son dakika: Erol Bulut'tan Fenerbahçe-Karagümrük maçı yorumu! "Atak oynayıp..."

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik patronu Erol Bulut, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bulut'un açıklamaları:

"Bu takımda 25-26 futbolcu var. Zaman zaman ilk 21'de olmayacaklar, değişecek bu her hafta. Ligde 40, kupayla 48-50 maç önümüzde. O yüzden her futbolcuyu en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Geçen hafta Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkardık. Eksik olan goldü. Defans anlamında iyiyiz ama hücumda girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz. Bugün hücumda daha etkili bir oyun bekliyorum. Ona göre çalışmalarımızı yaptık."