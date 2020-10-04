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evinde de kayıp! Beşiktaş 0-1 | MAÇ SONUCU

’in 4. Haftasında sahasında ’ni ağırlayan , mücadeleden 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve 4. Haftada 2 mağlubiyetini yaşadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 4 puanda kalırken, Gençlerbirliği de 4 puana yükseldi. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 8. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 14:55 Son Güncelleme: 4.10.2020 18:32 ABONE OL
Beşiktaş evinde de kayıp! Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 8. dakikada Bogdan Stancu attı.

Mücadelenin 73. dakikasında Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerine Adem Ljajic girdi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın 3 puan hasreti 3 haftaya çıktı ve 4 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise 2 hafta aradan sonra galip geldi ve 4 puana yükseldi.

Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı!

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.

38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

62. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada paslaşarak ceza sahasına giren Gençlerbirliği'nde Berak Özdemir'in şutu sonrası kaleye giden topu Montero çizgi üzerinde engelledi.

80. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ayite ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa dokunamadı.

83. dakikada Hasic'in soldan ortasında Güven Yalçın topa arka direkte kafayla vururken, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında De Souza topu kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

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Beşiktaş evinde de kayıp! Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
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