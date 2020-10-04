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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A'nın 3. haftasında önemli bir mücadele oynanacak. , sahasında 'i konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça canlı yayın kanalı ve maçın saati merak konusu oldu. Bu noktada, 'Lazio Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Lazio İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 14:28 ABONE OL
Lazio Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan, 3. hafta maçları ile devam ediyor. Lazio, sahasında Inter'i bugün ağırlayacak. Mücadeleye çok az bir süre kala, maçın canlı yayın kanalı ve saati merak konusu oldu. Bu doğrultuda, 'Lazio İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

LAZIO INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE SAAT KAÇTA?

Lazio - Inter maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

LAZIO - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Bastos, Francesco Acerbi, Patric; Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Adam Marusic; Luis Alberto; Ciro Immobile, Felipe Caicedo

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Arturo Vidal, Nicolo Barella, Ashley Young; Stefano Sensi; Lautaro Martínez, Romelu Lukaku

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Lazio Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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