Lazio Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan, 3. hafta maçları ile devam ediyor. Lazio, sahasında Inter'i bugün ağırlayacak. Mücadeleye çok az bir süre kala, maçın canlı yayın kanalı ve saati merak konusu oldu. Bu doğrultuda, 'Lazio İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.
Lazio - Inter maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Lazio: Bastos, Francesco Acerbi, Patric; Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Adam Marusic; Luis Alberto; Ciro Immobile, Felipe Caicedo
Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Arturo Vidal, Nicolo Barella, Ashley Young; Stefano Sensi; Lautaro Martínez, Romelu Lukaku