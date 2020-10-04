Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yılport Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0 | MAÇ SONUCU

Yılport : 1 - Akhisarspor: 0 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 4. haftasında Yılport , sahasında Akhisarspor'u 52. dakikada 'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 19:51 ABONE OL
Yılport Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Akhisarspor'u 52. dakikada İlyas Kubilay Yılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Yılport Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Memişoğlu, Ferdi Karadoruk

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 78 Ercan Yazıcı), Oğuzhan Gürbulak (Dk. 78 Muhsin Yıldırım), Gökhan Alsan (Dk. 26 İlyas Kubilay Yılmaz), Plumain (Dk. 56 Nadir Çiftçi), Guido Koçer (Dk. 78 Enes İslam İlkim), Tomane

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 59 Bertuğ Bayar), Hadzic (Dk. 81 Mert Efe Çölbeyi), Onurcan Güler (Dk. 59 Musa Nizam), Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Bjarnason (Dk. 81 Hasan Ali Adıgüzel), Taha Yalçıner (Dk. 84 Çekdar Orhan)

Gol: Dk. 52 İlyas Kubilay Yılmaz (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Alperen Babacan (Akhisarspor), Dk. 66 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim Pazartesi açılıyor mu? Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim yarın mı?
Çürük diş sorununu bitiyor! İşte çürük dişi önleyen ve çürüğü azaltan besinler...
Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı!
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 3 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Flaş isimler...
Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! "Çok yakışıklı olmuşsun"
Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
SON DAKİKA: Adana'da dehşet! Öldürdükten sonra bu mesajı göndermiş...
Bu besini fazla tüketirseniz zeka geriliğine sebep oluyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılport Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0 | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA