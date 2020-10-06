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Transferde adı ve ile anılan Porto'nun 'ndan golcüsü 'in yeni takımı resmen belli oldu. 29 yaşındaki forvet, Rus ekibi 'ya imza attı.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 19:04 Son Güncelleme: 6.10.2020 19:07 ABONE OL
Ze Luis Lokomotif Moskova'da

Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Porto'nun Yeşil Burun Adaları'ndan golcüsü Ze Luis'in yeni takımı resmen belli oldu.

29 yaşındaki forvet, Rus ekibi Lokomotif Moskova'ya imza attı. Rus ekibi, bu transfer için Porto'ya 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ze Luis'in adı transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Ancak Porto'nun bonservis bedeli istemesi ve oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle golcü futbolcunun Süper Lig'e transferi gerçekleşmemişti.

29 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezon Porto'da 32 maçta 10 gol atıp 2 asist yapmıştı.

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Ze Luis Lokomotif Moskova'da
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