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'nın menajerinden itirafı

döneminde 'ın gündemine gelen deneyimli golcü 'nın menajerinden açıklama geldi. Kolombiyalı oyuncunun menajeri , "Beşiktaş'tan teklif geldi ancak ekonomik şartlar yüzünden Palmeiras kabul etmedi" dedi.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 19:07 ABONE OL
Miguel Borja'nın menajerinden Beşiktaş itirafı

Transfer döneminde Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattıktan sonra bir ismi daha transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme Palmerias forması giyen Borja gelmişti. Siyah-beyazlıların, Miguel Borja için Palmeiras ile anlaşamadığı menajeri tarafından açıklandı.

"GERÇEKTEN TEKLİF YAPILDI"
Palmeiras'tan Junior'a kiralanan 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun menajeri Juan Pablo Pachon, "Gerçekten bir teklif yapıldı. 15 gün önce Beşiktaş'tan teklif geldi ancak ekonomik şartlar ve verilen garantiler Palmeiras'ı memnun etmedi. Bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Şu anda Junior'da kalıp kalmayacağı net değil ancak sezon sonuna kadar bekleyip, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Palmeiras'ın kapısını kiralama teklifi ile çaldığı ve 750 bin euro teklif ettiği kaydedilmişti. (Fotomaç)

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Miguel Borja'nın menajerinden Beşiktaş itirafı
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