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maçı hazırlıklarını sürdürdü

'nde Pazar günü ile 'da karşılaşacak A , hazırlıklarının bölümünü tamamladı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 23:08 Son Güncelleme: 9.10.2020 23:08 ABONE OL
Milli takım Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile Moskova'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarının Almanya bölümünü tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı bir idman yaptı.

Isınma bölümünün ardından dar alanda pas çalışması ile süren antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, Rusya maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 12.00'de Köln kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

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Milli takım Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü
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