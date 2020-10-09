Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un milli arada oynayacağı Erzurum maçı kamp kadrosu belli oldu!

'un milli arada oynayacağı maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika haberi: 'e verilen milli arada Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor'la özel maçta karşı karşıya gelecek 'un kamp kadrosu belli oldu.

Giriş Tarihi: 9.10.2020 15:15 Son Güncelleme: 9.10.2020 15:15 ABONE OL
Trabzonspor'un milli arada oynayacağı Erzurum maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lih'e verilen milli arayı boş geçmeyen Trabzonspor, 10 Ekim Cumartesi günü BB Erzurumspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maç için Erzurum'a hareket eden Trabzonspor'un kamp kadrosu da belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Erzurum kafilesinde şu isimler yer alıyor:

AHMET CAN KAPLAN

BENIK AFOBE

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ERCE KARDEŞLER

FARUK CAN GENÇ

FLAVIO

FOUSSENI DIABATE

GASTON CAMPI

JOAO PEREIRA

KAĞAN MORADAOĞLU

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

KEREM BAYKUŞ

LEWIS BAKER

MARLON XAVIER

SAFA KINALI

SALİH KAVRAZLI

SÜLEYMAN CEBECİ

VITOR HUGO

YUSUF SARI

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'nı ölümü sonrasında komşulardan son dakika açıklaması geldi!
SON DAKİKA: Meteoroloji'den flaş sağanak yağış, dolu ve hava durumu uyarısı! Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve İstanbul'da etkili olacak
Son dakika haberi: Kapalıçarşı'dan detaylı ve güncel altın fiyatları bilgisi! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Müge Anlı'daki Saliha Çalışkan olayı ile ilgili kan donduran SON DAKİKA HABERİ: "Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim"
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle satışa çıktı! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
Grip ve soğuk algınlığına karşı birebir! Hızla iyileştiren besin...
8 Ekim corona virüs vaka ve vefat sayısı belli oldu! Son dakika haberi: Türkiye'de son corona virüs tablosunda vaka sayısı kaç oldu?
Son dakika haber: Terörist olduğu ortaya çıkan Avukat Merve Doğan'ın şaka gibi açıklaması: Bize terörist gözüyle bakıyorlar!
Son dakika haberi: PKK'yı ülkesine çağıran Ermenistan Başbakanı Avrupa'yı tehdit etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un milli arada oynayacağı Erzurum maçı kamp kadrosu belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA