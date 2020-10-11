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'de da corona virüsüne yakalandı

'de corona virüsü vakaları her geçen gün artıyor. İtalyan ekibinde , , , ve ’nun ardından 'ın da testi pozitif çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:04 ABONE OL
Inter'de Ashley Young da corona virüsüne yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile'deki tesislerde yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Ashley Young'ın kendisini evinde karantina altına aldığı belirtildi.

Young'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter'de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6'ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu'nun Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

Takımdaki Covid-19 vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.

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Inter'de Ashley Young da corona virüsüne yakalandı
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