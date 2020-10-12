Kenan Karaman Rusya karşısında yıllar sonra bir ilke imza attı

A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçta millilerin tek golünü atan Kenan Karaman 54 yıl sonra bir ilki başardı.
Rusya, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Milli Takım, 62. dakikada Kenan Karaman'ın attığı golle eşitliği sağladı. Hakan Çalhanoğlu'nun duran topta arka direğe doğru yaptığı ortayı Merih Demiral tek vuruşla indirdi, Kenan Karaman da boş kaleye dokundu ve golünü attı.
OPTA'nın verdiği bilgiye göre Ekim 1966'dan (Ayhan Elmastaşoğlu) bu yana Türkiye formasıyla Sovyetler Birliği/Rusya'ya deplasmanda gol atan ilk oyuncu, Kenan Karaman oldu.