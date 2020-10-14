Adil Rami'den olay itiraf! "Utanç vericiydi"

Pamela Anderson ile ilgili olarak da şu sözleri sarf etti;

"İki yıl boyunca acı çektim, insanlar benim hakkımda yalan söyledi. Videolarım var ve söylediklerini çürütebilecek fotoğraflar. Geçmişte kaldı ve artık onunla ilişkilendirilmek istemiyorum. Bu yüzden şikayette bulunmadım. Bu bir ders." (Fanatik)