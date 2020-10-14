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'den olay itiraf! "Utanç vericiydi"

Geçtiğimiz sezon başında 'ye olan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan , yarım sezon sonra takımdan ayrılmıştı. Dünya yıldızı stoper, Fransız basınına olay itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 19:48 Son Güncelleme: 14.10.2020 19:57 ABONE OL
Adil Rami'den olay itiraf! Utanç vericiydi

'ye bir dönem olan ve bir türlü tutunamayan Fransız savunmacı 'den flaş açıklamalar geldi.

Adil Rami'den olay itiraf! Utanç vericiydi

hayatından daha çok özel yaşantısı ile sürekli gündemde olan tecrübeli oyuncu Fransız L'Équipe Gazetesi'ne verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı;

Adil Rami'den olay itiraf! Utanç vericiydi

"Daha iyi bir yaşam hijyeni ile daha iyi bir kariyerim olabilirdi. Çok fazla kadın, çok fazla gezi ve kiloma dikkat etmedim... Bu utanç verici..."

Adil Rami'den olay itiraf! Utanç vericiydi

"Çok fazla hata yaptım, çok fazla kadınla birlikte oldum, çok kilo alıp, verdim. Eğer fit olursam benden yüzde 100 korkmayacak bir forvet yok"

Adil Rami'den olay itiraf! Utanç vericiydi

"2017'de Cannes Film Festivali, Monako 'si ve ardından 'ta geçen bir hafta düşünün. inanılmazdı."

Adil Rami'den olay itiraf! Utanç vericiydi

"Küçük bıyığım ve berbat İngiliz aksanımla partilerde insanlar bana hayran kaldı. Benim için kavga eden kızlarla sabah 6'ya kadar devam ederdim. Bu büyük bir saçmalıktı."

Adil Rami'den olay itiraf! Utanç vericiydi

"Kariyerimin başında, her hafta sonu kızlarla yakalanıyordum. Bu playboy imajıyla yıllarca oynadım. Yaş ve olgunluk bana dur dememi sağladı. Gençlerin yapmaması gereken hatalardan biri ama bu çok zor çünkü baştan çıkarıcı bir dünyaya giriyorsun."

Adil Rami'den olay itiraf! Utanç vericiydi

ile ilgili olarak da şu sözleri sarf etti;

"İki yıl boyunca acı çektim, insanlar benim hakkımda yalan söyledi. Videolarım var ve söylediklerini çürütebilecek fotoğraflar. Geçmişte kaldı ve artık onunla ilişkilendirilmek istemiyorum. Bu yüzden şikayette bulunmadım. Bu bir ders." (Fanatik)

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Adil Rami'den olay itiraf! "Utanç vericiydi"
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