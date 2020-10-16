Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bunlar 3-5 kuruşa..."

Aslında hakem yazmayalım, konuşmayalım diyoruz ama konuşturuyorlar. Bir televizyon programında hem de canlı canlı Zekeriya Alp'e seslendim. Dedim ki; "Zekeriya, bu Ünsal Çimen ile Oğuz Sarvan'a fazla güvenme. Seni kayığa bindirirler 'attaaa' yapar gönderirler." Bunu söyledikten bir müddet sonra Zekeriya Alp, MHK'yi Beylerbeyi'nde topluyor, sohbet ediyorlar. Hatta Zekeriya, "Biz iyi işler yapıyoruz bakalım kaç sene daha burada kalırız" diyor. O sırada federasyon başkanından telefon geliyor. Atlayıp gidiyor makama Başkan Nihat Özdemir, Zekeriya'ya diyor ki, ekibinden Oğuz Sarvan'ı, Ünsal Çimen'i ve Murat Ilgaz'ı çıkaracaksın. Zekeriya da cevap veriyor: "Biz ekip olarak geldik. Ekip olarak gideceğiz." Yani takım arkadaşlarını satmıyor. İstifa ediyor. Yerine Serdar Tatlı ile ekibi geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu Zekeriya Alp'in ekibinde olanların bir kısmı Serdar Tatlı tarafından gözlemcilikte kullanılmaya başlanıyor. Oğuz Sarvan gibi olanlar da boşta kalıyor. Ama Serdar Tatlı onların da imdadına yetişiyor. Bu sefer yeni hakemlerin seçilmesi için izleme komitesine getiriyorlar.

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