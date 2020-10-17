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Milano derbisinde Ibrahimovic şov! Inter 1-2 Milan

Serie A'nın dördüncü haftasında Milan deplasmanda Inter'e konuk oldu. İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in yıldızlaştığı maçta Milan rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 21:12 Son Güncelleme: 17.10.2020 21:29 ABONE OL
Milano derbisinde Ibrahimovic şov! Inter 1-2 Milan
Serie A'nın dördüncü haftasında Milan deplasmanda Inter'e konuk oldu. İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in yıldızlaştığı maçta Milan rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 16. dakikalarda Ibrahimovic kaydederken, Inter'in tek golü ise 29. dakikada Belçikalı golcü Lukaku'dan geldi.

Bu sonuçla Milan, Serie A'da bu sezonki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 12 yaptı. Inter ise 4 hafta sonunda 7 puanda kaldı.

Öte yandan Milan'da temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Inter Serie A'nın beşinci haftasında Genoa deplasmanına konuk olacak. Milan ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.
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Milano derbisinde Ibrahimovic şov! Inter 1-2 Milan
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