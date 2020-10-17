Muriqi Lazio ile ilk maçına çıktı! Sampdoria 3-0 Lazio

Serie A'nın dördüncü haftasında Sampdoria sahasında Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Lazio'yu ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Sampdoria, 3-0'lık skorla kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Mücadelede, Vedat Muriqi 59. dakikada Felipe Caicedo'nun yerine oyuna girdi.



Sampdoria'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Fabio Quagliarella, 41. dakikada Tommaso Augello ve 74. dakikada Mikkel Damsgaard kaydetti.



Bu sonucun ardından ev sahibi Sampdoria puanını 6'ya çıkarırken Lazio ise 4 puanda kaldı.



Lazio önümüzdeki hafta sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Sampdoria ise Atalanta deplasmanına konuk olacak.







NAPOLİ, ATALANTA'YI FARKLI YENDİ

Serie A'da son iki sezondur gösterdiği performansla dikkati çeken ve bu sezona da hızlı giriş yapan Atalanta, Napoli deplasmanında farklı mağlup oldu.

Ligin ilk 3 haftasında rakip ağlara maç başına 4'ten az gol atmayan Atalanta, Napoli karşısında 4 golü bu kez kendi ağlarında gördü.

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında Meksikalı Hirving Lozano ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, yine Lozano ile 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

30. dakikada Matteo Politano, skoru 3-0 yaparken, 43. dakikada Victor Osimhen maçta Napoli'yi 4-0 öne geçirdi.



İlk yarıda 4 farklı geriye düşen konuk Atalanta, 69. dakikada Sam Lammers ile tek golünü buldu. Napoli, Atalanta'yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve puanını 8'e yükselterek, 3. basamağa çıktı. Atalanta da bu sezonki ilk mağlubiyetini Napoli'den aldı. Atalanta, 9 puanla 2. sırada yer aldı.

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