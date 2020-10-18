Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı Lille Lens'i farklı geçti! Lille 4-0 Lens

Fransa Ligue 1'in yedinci haftasında Lille, sahasında Lens'i ağırladı. Ev sahibi takım sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Lille'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Burak Yılmaz, 47. dakikada Jonathan Bamba, 69. dakikada Jonathon Ikone ve 79. dakikada bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı kaydetti. Lille forması giyen bir diğer futbolcumuz Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı. Mücadeleye 11'de başlayan Burak Yılmaz, 65 dakikada sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 76'da oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz Lille formasıyla üçüncü golüne imza attı.

Bu sonucun ardından Lille puanını Lille puanını 17'ye çıkardı ve maç eksiğiyle kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı. Lens ise 13 puanda kaldı. Lille, Fransa Ligue 1'de önümüzdeki hafta Nice deplasmanına konuk olacak. Lens ise sahasında Nantes'ı konuk edecek.



LENS 9 KİŞİ TAMAMLADI

Konuk ekip Lens, Gradit'in 57'de, Michelin'in de 75'te kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

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YILDIZLARIMIZDAN GALİBİYET POZU

Lille'de forma giyen futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz maç sonunda, soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Lille, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



İşte Lille'in paylaşımı





