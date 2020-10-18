"Rap albümü hazırlıyorum"

SARI-KIRMIZILILARDA eleştirilen isimlerden biri olan Ryan Babel, yine ilginç açıklamalara imza attı. Hollanda basınına konuşan deneyimli oyuncu, kalan iki sezonluk kontratını İstanbul'da tamamlamak istediğini bildirdi. Babel, "Galatasaray ile sözleşmem var, önce onu tamamlayacağım. Bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var. Şu anda kariyerimi anlatan bir rap albüm için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Taylan testi geçti ilk 11'e girdi

TEDAVİSİ sona eren Taylan Antalyalı, SABAH'ın iki gün önce duyurduğu sprint testine girdi ve sol kasık adalesinde ağrı hissetmedi. Sağlık heyeti oyuncu için 'Oynayabilir' raporu verirken Taylan, dün idmanın tamamında takımla çalıştı. 25 yaşındaki orta saha, Alanya maçında ilk 11'de olacak. Milli arada iyileşen Etebo ise Alanya maçında göreve hazır. Norveç Milli Takım'nda ile bir haftada 3 maça çıkan Omar Elabdellaoui'nin de MR'ı temiz çıkınca oynamasının önünde engel kalmadı.



Localar kapışıldı!

198 adet locaya sahip TT Stadı, Alanyaspor maçında yaklaşık iki bin taraftara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Koltuk sayısı 8-12-16-24 arasında değişen localara kapasitesinin %50'si kadar kişi alınacak. Yönetim tarafından en ucuzu 2 bin 500 TL'den bir maçlığına kiralanan localar adeta kapışıldı. Yarın akşam iki bine yakın taraftar Aslantepe'de olacak.





