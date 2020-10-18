Transferde herkesi ‘sol’layacak

G.Saray’da orta saha takviyesi konuşulsa da Aslan hedefini sol bek olarak belirledi. Ara transferde Marcao veya Luyindama yüksek bir bedelle satılırsa Leipzig ile Uruguaylı sol bek için masaya oturulacak
6 numara takviyesi yapamadan transfer dönemini kapatan Galatasaray, ocak ayını beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına takım içinden bir isim yazıldı: Marcelo Saracchi... Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. FatihTerim, Fenerbahçeve Rangers maçlarındaeksikliğiçok hissedilenUruguaylı sol bekin takımdakalmasını istiyor. Yönetim ara transferde Saracchi için Leipzig'le yeniden masaya oturacak.
ONYEKURU DERS OLDU
ONYEKURU'NUN bonservisini almayarak hata yapan Galatasaray, benzer pişmanlığı Saracchi'de yaşamak istemiyor. Ocakayında Marcao ya da Luyindama yüksekfiyatlara satılırsa, sarı-kırmızılılarAlman kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesibulunan Saracchi'nin bonservisini almayaçalışacak. Leipzig, Galatasaray'a verdiği 22 yaşındaki sol bekin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmamıştı.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN Saracchi hamlesi doğru fakat kozlar Leipzig'de Galatasaray teknik heyetinin Marcelo Saracchi'yi devre arasında transfer etme felsefesini doğru buluyorum. Ancak oyuncunun sözleşmesinde 'Şu ücrete serbestkalır' diye bir madde yok. Galatasaray'da müthiş bir çıkış yakalayan ve etkili bir hücum beki olan Uruguaylı oyuncunun performansı fiyatını belirleyecek. Eğer belli bir ücreti olsaydı, bu oyuncuyutransfer etmek daha kolaylaşırdı. Ancak Saracchi alınırsa Galatasaray 8 yıl boyunca sol bek düşünmez. Leipzig, Saracchi'yi G.Saray'a kiralarken satın alma bedeli koymadı. Belli ki Alman kulübü,oyuncunun performansını yakındanizliyor. Saracchi'nin 2023'te bitecek bir sözleşmesi var. Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istemesi doğru bir karar ama kozlar Leipzig'in elinde.