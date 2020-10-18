Transferde herkesi ‘sol’layacak

6 numara takviyesi yapamadan transfer dönemini kapatan Galatasaray, ocak ayını beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına takım içinden bir isim yazıldı: Marcelo Saracchi... Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Yönetim ara transferde Saracchi için Leipzig'le yeniden masaya oturacak.ONYEKURU'NUN bonservisini almayarak hata yapan Galatasaray, benzer pişmanlığı Saracchi'de yaşamak istemiyor.Leipzig, Galatasaray'a verdiği 22 yaşındaki sol bekin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmamıştı.BİR GÖRÜŞteknik heyetinin Marcelo Saracchi'yi devre arasında transfer etme felsefesini doğru buluyorum. Ancak oyuncunun sözleşmesindediye bir madde yok. Galatasaray'da müthiş bir çıkış yakalayan ve etkili bir hücum beki olan Uruguaylı oyuncunun performansı fiyatını belirleyecek.Ancak Saracchi alınırsa Galatasaray 8 yıl boyunca sol bek düşünmez. Leipzig, Saracchi'yi G.Saray'a kiralarken satın alma bedeli koymadı.Saracchi'nin 2023'te bitecek bir sözleşmesi var. Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istemesi doğru bir karar ama kozlar Leipzig'in elinde.