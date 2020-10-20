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'dan farklı tarife! Barcelona 5-1 Ferencvaroş

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda - maçının ardından - Ferencvaroş maçı oynandı. Katalan ekibi mücadeleyi farklı kazandı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 00:03 ABONE OL
Barcelona'dan farklı tarife! Barcelona 5-1 Ferencvaroş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Barcelona, sezonun ilk maçında Macar ekibi Ferencvaroş'u konuk etti. Barça, zayıf rakibini rahat bir oyunun ardından 5-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne üç puanla başladı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 27'de penaltıdan Lionel Messi, 42'de Ansu Fati, 52'de Philippe Coutinho, 82'de Pedri ve 89'da Ousmane Dembele kaydetti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Rebrov'un çalıştırdığı Ferencvaroş'un tek sayısı ise 70'de Ihor Kharatin'den (pen.) geldi.

Barça'da Gerard Pique 68'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MESSI TARİHE GEÇTİ!
Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Devler Ligi'nde bir rekora daha imza attı. Arjantinli futbolcu, Ferencvaroş ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon da gol atan ilk futbolcu oldu.

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Barcelona'dan farklı tarife! Barcelona 5-1 Ferencvaroş
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