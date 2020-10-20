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Leipzig- maçının muhtemel 11'leri

Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan 'nde heyecan başlıyor. 'in son şampiyonu Medipol bu akşam deplasmanda Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. İşte zorlu mücadele öncesinde muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:36 Son Güncelleme: 20.10.2020 09:44 ABONE OL
Leipzig-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın final maçına ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor.

Devler Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan tek temsilcimiz Başakşehir, H Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Leipzig ile saat 22.00'de karşılaşacak.

Grubun diğer maçında aynı saatte PSG, M.United'ı konuk edecek. Bu organizasyonda daha önce 2017-18'de Beşiktaş'a rakip olan Alman ekibi Leipzig, her iki maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı (2-0, 2-1).

Almanya'nın yükselen değeri olan kırmızı-beyazlılar, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 10 puanla lider durumda. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Chadli, Hasan Ali ve Azubuike yok. Leipzig'de ise Sabitzer ve Laimer sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Haidara, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen.

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Deniz Türüç, İrfan Can, Mahmut, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba.

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Leipzig-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
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