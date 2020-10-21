Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.



Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

ÇAKIRE 5. KEZ...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Cüneyt Çakır, iki takımın maçını 5. kez yönetecek.



Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, hakemlerin tartışıldığı haftalarda önemli bir sınav verecek. Kadıköy'de oynanacak olan müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Süper Lig'de 20 sezondur düdük çalan Cüneyt Çakır, Merkez Hakem Kurulu tarafından zorlu müsabakaya atandı. Çakır, iki takım arasında daha önce oynanan 3 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer iki kez galip gelirken, bir maçı Fenerbahçe kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Hakem Cüneyt Çakır, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçı yönetmişti. Bordo-mavililer sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.



Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 54 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor'un ise 46 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



23 Ekim Cuma

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker



24 Ekim Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık



25 Ekim Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır



26 Ekim Pazartesi

20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu