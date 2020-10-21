Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Son dakika: - maçını yönetecek

Son dakika... 'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar akşamı 'nin sahasında 'u konuk edeceği zorlu mücadelede düdük çalacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:04 Son Güncelleme: 21.10.2020 13:23 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

ÇAKIRE 5. KEZ...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Cüneyt Çakır, iki takımın maçını 5. kez yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, hakemlerin tartışıldığı haftalarda önemli bir sınav verecek. Kadıköy'de oynanacak olan müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Süper Lig'de 20 sezondur düdük çalan Cüneyt Çakır, Merkez Hakem Kurulu tarafından zorlu müsabakaya atandı. Çakır, iki takım arasında daha önce oynanan 3 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer iki kez galip gelirken, bir maçı Fenerbahçe kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Hakem Cüneyt Çakır, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçı yönetmişti. Bordo-mavililer sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 54 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor'un ise 46 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi
20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

EN ÇOK OKUNANLAR

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
1 bardağı vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!
Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler
SON DAKİKA! Karabağ'ın kalbine giden Suşa'dan kritik haber geldi
20 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Son dakika haberleri: HDP ve PKK’nın devletçilik oyunu ve çocuk kaçırma sorumlusu deşifre oldu! Oyun bitti!
Son dakika haberler... Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 5. Ve 9. Sınıflar okula ne zaman gidecek, 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar ne zaman açılacak?
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünler kataloğu bu Cuma da büyük indirimlerle geliyor!
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA