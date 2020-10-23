Dimitris Pelkas: Insigne gibiyim

Pelkas, forvet arkası veya solda oynayabileceğini söyledi. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı, "Kendi tarzımı Napoli'de oynayan Insigne'ye benzetiyorum. Onun gibi iki yerde de çok rahat oynarım. Hiçbir sıkıntı çekmem. İyi bir başlangıç yaptığım için mutluyum" dedi
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas sol kanatta veya forvet arkasında oynamanın kendisi için çok fazla şey değiştirmediğini ifade etti. PAOK'tan transfer olan oyuncu Gözteye'ye karşı oynadığı ilk maçında golle tanışarak harika bir başlangıç yaptı. Herkesin merak ettiği iseoyuncunun hangi bölgede daha çokrahat ettiği... Pelkas bu konuyu fazla umursamıyor. Arkadaşlarıyla yaptığısohbetlerde sol kanatta oynamak ile forvetarkasında mücadele etmenin arasındaçok fark bulunmadığını söyledi.
RAKİP SAVUNMALARI ZORLARIM
Yunan yıldız, "Tarzımı Napoli'deki İnsigne'yebenzetiyorum. Tıpkı onun gibi,sol kanatta da forvet arkasında da kendimirahat hissediyorum. Fenerbahçe'deçok iyi bir başlangıç yaptığım için mutluyum"dedi. Sol kanatta oynarken rakibindengesini bozabileceğini kaydeden Pelkas,"Ben çok fazla yer değiştiren ve içeri girenbir oyuncuyum. Bu nedenle rakip savunmalarızorlayabilirim" diye konuştu.