Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.
Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oluştu.
TARİHLER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları 3,4,5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Bodrumspor - Niğde Anadolu FK
Manisa FK - Gümüşhane
Adana Demirspor - Kestelspor
Ankaragücü - Kocaelispor
Samsunspor - Muğlaspor
Ankaraspor - Pazarspor
Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor
Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor
İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor
İstanbulspor - Elazığspor
Altınordu - Fethiyespor
Kahramanmaraşspor - Somaspor
Beypiliç Boluspor - Hacettepe
Sancaktepe - Serik Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu
Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği
Afyonspor - Karabükspor
Altay - 1922 Konyaspor
Uşakspor - Şile Yıldızspor
Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor
Sakaryaspor - Diyarbekirspor
Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor
Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor
Çorum FK - Eyüpspor
Bandırmaspor - Derincespor
Eskişehirspor - Cizrespor
Kastamonuspor - Amed Sportif
Balıkesirspor - Esenler Erokspor
BB Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor
Ankara Demirspor - Mamak FK
Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor
Sarıyer - Turgutluspor
Giresunspor - Tekirdağspor
Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor
Hes Kablo Kayserispor - Yomraspor
Vanspor FK - Sivas Belediyespor
Menemenspor - Erzincanspor
Tuzlaspor A.Ş. - Bayburt Özel İdare
Ümraniyespor - Kırklarelispor
Bursaspor - Karşıyaka
Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor
Pendikspor - Düzcespor
Hekimoğlu Trabzon - Orduspor