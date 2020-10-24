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Spor turu

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Spor turu
Liverpool, Van Dijk'ın yerine Ozan'ı istiyor
PREMIER Lig ekibi Liverpool, ön çapraz bağlarından sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Van Dijk'ın alternatifini buldu: Ozan Kabak... Sport Mediaset'in haberine göre Kırmızılar, Virgil van Dijk'ın boşluğunu Türk stoperle doldurmak istiyor. Schalke, Juventus'un da ilgilendiği milli oyuncunun bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi. Ozan, sezon öncesi de Liverpool'un listesinde yer alıyordu.

Dünya Kupası'nda kuralar 7 Aralık'ta
KATAR'DA düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, 7 Aralık'ta çekilecek. Yapılan açıklamaya göre, kura törenine Kovid-19 salgını nedeniyle seyirci, ülke temsilcileri ve basın mensupları alınmayacak. İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 19.00'da çevrim içi olarak takip edilecek kura törenine, UEFA üyesi 55 federasyon katılacak.

Barça'da futbolcular: Haklarımız ihlal ediliyor
BARCELONA'DA yönetim ile futbolcular arasında maaş krizi devam ediyor. İndirime yanaşmayan oyuncular bir araya gelerek yönetime mektup yazdı. El Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibinin futbolcuları, "Haklarımız ihlal ediliyor. Maalesef kulüpte tasarruf etmenin tek yolunun bu olduğu düşünülüyor" şeklinde yönetime tepki gösterdiler.

Dortmund'da Emre Can Kovid-19'a yakalandı
ALMANYA Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Emre Can'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Türk asıllı Alman futbolcunun semptom taşımadığı ve test sonucunun ardından karantinaya alındığı bildirildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının Schalke 04 ile oynayacağı Ruhr derbisinde sahada yer almayacak.

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