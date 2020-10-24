Liverpool, Van Dijk'ınyerine Ozan'ı istiyor
PREMIER Lig ekibi Liverpool, ön çapraz bağlarından sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Van Dijk'ın alternatifini buldu: Ozan Kabak... Sport Mediaset'in haberine göre Kırmızılar, Virgil van Dijk'ın boşluğunu Türk stoperle doldurmak istiyor. Schalke, Juventus'unda ilgilendiği milli oyuncunun bonservisbedelini 30 milyon Euro olarakbelirledi. Ozan, sezon öncesi de Liverpool'un listesinde yer alıyordu.
Dünya Kupası'ndakuralar 7 Aralık'ta
KATAR'DA düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, 7 Aralık'ta çekilecek. Yapılan açıklamaya göre, kura törenine Kovid-19 salgını nedeniyle seyirci, ülke temsilcileri ve basın mensupları alınmayacak. İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 19.00'da çevrim içi olarak takip edilecek kura törenine, UEFA üyesi 55 federasyon katılacak.
Barça'da futbolcular:Haklarımız ihlal ediliyor
BARCELONA'DA yönetim ile futbolcular arasında maaş krizi devam ediyor. İndirime yanaşmayan oyuncular bir araya gelerek yönetime mektup yazdı. El Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibinin futbolcuları, "Haklarımız ihlal ediliyor. Maalesefkulüpte tasarruf etmenin tek yolununbu olduğu düşünülüyor" şeklinde yönetime tepki gösterdiler.
Dortmund'da Emre CanKovid-19'a yakalandı
ALMANYA Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Emre Can'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Türk asıllı Alman futbolcunun semptom taşımadığı ve test sonucunun ardından karantinaya alındığı bildirildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının Schalke 04 ile oynayacağı Ruhr derbisinde sahada yer almayacak.