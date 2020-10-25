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'e özür mektubu!

'in kadro dışı bıraktığı 'in menajeri , 'e konuştu. Söğüt, 'nun Mesut Özil'e özür mektubu gönderdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 01:29 ABONE OL
Mesut Özil'e özür mektubu!

Arsenal ile bağlarını koparmak üzere olan Mesut Özil gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e açıklamalar yaptı.

ÇOK PİŞMANLAR

Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı davranışlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Söğüt, üç hafta önce Mesut'a bir özür
mektubu ulaştığını belirtti.

SERVETİ REDDETTİ!

Tecrübeli yıldızın Arsenal'deki durumuna değinen Söğüt, "Arsenal taraftarı dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Mesut 2018'de takımdan ayrılabilir ve 30 milyon Pound imza parası alabilirdi" dedi. Söğüt ayrıca Mesut'un Uygur Türkleri hakkında yaptığı çıkışın da Arsenal'in tavrında etkili olduğunu ima etti. (Takvim)

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Mesut Özil'e özür mektubu!
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