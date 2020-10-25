Valentin Rosier siftah yapacak

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Valentin Rosier, teknik direktör Sergen Yalçın'dan heyecanla forma bekliyor.
Ligin 5. haftasını bay geçen ve milli aranın da olması sebebiyle 18 gün maça çıkamayan Beşiktaş'ta yenilerin sahne alacağı belirtiliyor.
Hızlı ve süratli bir futbolcu olarak dikkat çeken Valentin Rosier, Beşiktaş'ın Denizlispor maçında sağ bek bölgesinde Sergen Yalçın'ın kozu olacak.Kartal’ın devre arası hedefi Cenk Tosun! Dev takas hamlesi! Mbaye Diagne - Adem Ljajic Beşiktaş'ın kaptanlarından motivasyon konuşması! Beşiktaş'ta tehlike kapıda! Elneny'den sonra...