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siftah yapacak

Son dakika haberleri... Süper nLig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 'nın sahaya süreceği 11 netleşiyor. Yalçın'ın, sağ bekte yeni 'e görev vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 16:13 Son Güncelleme: 25.10.2020 16:13 ABONE OL
Valentin Rosier siftah yapacak

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Valentin Rosier, teknik direktör Sergen Yalçın'dan heyecanla forma bekliyor.

Ligin 5. haftasını bay geçen ve milli aranın da olması sebebiyle 18 gün maça çıkamayan Beşiktaş'ta yenilerin sahne alacağı belirtiliyor.

Hızlı ve süratli bir futbolcu olarak dikkat çeken Valentin Rosier, Beşiktaş'ın Denizlispor maçında sağ bek bölgesinde Sergen Yalçın'ın kozu olacak.

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Valentin Rosier siftah yapacak
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