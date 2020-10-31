Galatasaray'ın hedefi Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı!

Transfer dönemlerinde geç kalan Cimbom bu kez kolları erkenden sıvayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, scout ekibiyle birlikte listesini yönetime erkenden iletecek. Kadroya yeni katılacak isimler için böylece son ana kadar beklenmeyecek ve imzaları atacaklar. Sarı-kırmızılıların ana hedefi Yunus Mallı. Kontratında son senesine giren Wolfsburg'lu oyuncu öncelikle devre arasında zorlanacak. Olmazsa sezon sonu için ön anlaşma yapılacak.

ALMANYA'DAN ÇIKMADI

Yunus Mallı kariyerine Kassel'de başladı. Mönchengladbach sonrası Mainz 05'e transfer oldu. Burada yıldızını parlattıktan sonra 12.5 milyon euro'ya Wolfsburg'a geçti. Yeşil-beyazlılarda beklenilen performansı gösteremeyince de hem geçen ara transfer döneminde hem de bu yaz Union Berlin'e kiralandı. Galatasaray, Younes Belhanda'nın sezon sonu bitecek yüksek kontratından çıkarak bonservis bedeli olmadan Yunus Mallı'yı renklerine katmayı planlıyor.



İLK DEFA TERİM ÇAĞIRDI

Fatih Terim, Milli Takımın başındayken 13 Kasım 2015'te Yunus Mallı'yı ilk defa ay-yıldızlı ekibe davet eden isim olmuştu. Usta hoca, oyunculuğunu ve karakterini beğendiği Yunus'u takımda görmek istiyor.



TERİM'İN YORUMU: İŞİ HEMEN BİTİRİR

Yunus Mallı, Mainz 05'den Wolfsburg'a transfer olduğunda Fatih Terim, Milli Takım'dan öğrencisini şu sözlerle övmüştü: "İş ahlakı mükemmeldir. İdmanlarda sessizdir ama çok çalışır. Fiziği güçlü ve süratli. Bazen görünmez olur ama işi bitirir. Görev verildiğinde en iyisini yapar. Forvette de oynar, forvet arkası da. Çok yetenekli. Ceza alanına girdiğinde etkili şutlar atar. Dar alanda patlama sürati çok iyi. Bencil değildir. Gol de atar, arkadaşlarına asist de yapar"



