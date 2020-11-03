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küllerinden doğdu!

Kanadalı futbolcu için ve Amerika’dan gelen teklifleri geri çeviren siyah-beyazlıların oyuncuya olan güveni boşa çıkmadı. 25 yaşındaki yıldız, ligde alınan 10 puanın beşine katkı sağladı.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 3.11.2020 ABONE OL
Larin küllerinden doğdu!

Yeni Malatyaspor maçında attığı kafa golüyle Beşiktaş'a 3 puanı getiren Cyle Larin, teknik heyet ve yönetimin desteğiyle adeta yeniden doğdu… Transfer döneminde siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın ardından bir forvet daha ararken adı gönderilecekler arasında anılan Larin için kulübe iki teklif birden geldi. Belçika'dan iki takım Kanadalı golcüyü almak için 1 milyon Euro ile Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak yönetim, oyuncusunun değerinin daha yüksek olduğunu belirterek ret yanıtı verdi. Transfer döneminin kapanmasının ardından da Amerika'dan Seattle Sounders, siyah-beyazlılara teklif yaptı. Beşiktaşlı kurmaylar yine Larin'i göndermeyeceklerini bildirdi. Larin de kendisine güven mesajı veren yöneticilerinin yüzünü kara çıkarmadı.

LİGDE 3 MAÇTA AĞLARI SARSTI
Antalyaspor maçında siyah-beyazlıların tek golünü atan Larin, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını boş geçse de Denizlispor ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde ağları havalandırarak takımına katkı sağladı. 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın Süper Lig'de topladığı 10 puanın 5'ine direkt etkide bulundu.

SERGEN YALÇIN'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde PAOK ile deplasmanda oynanan ve siyah-beyazlıların 3-1 kaybettiği karşılaşmada bu sezonki ilk gol sevincini yaşayan Cyle Larin, Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği isimlerden oldu ve tüm resmi maçlarda forma giydi.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Adem Ljajic değil Larin gibi adamlar oynasın
Larin Beşiktaş'ın birinci santrforu olacak tecrübede değil. Larin'den gelecekte iyi bir kanat oyuncusu olur mu, olmaz. Bir mevkinin birinci adamı olduğunuzda sizden beklenti yükselir, üzerinizdeki baskı artar. Larin o baskıyı şu anda hissetmiyor. Kanat oyuncuları sakat. Sergen Yalçın, geçen sezon Başakşehir'in Crivelli'yi Demba Ba ile oynattığı oyun gibi sol içten Aboubakar'ın yanına forveti çiftleyecek bir dizilişle Larin'i kullanıyor. Burada önemli olan sol bekin önü boşalınca Dorukhan'ın bu bölgenin kademesine giriyor olması. Sıkıntılı kadroda jokerler çıkarmak zorundasınız. Fatih Terim bunu Taylan ile yaptı, Sergen Yalçın da Larin ile… Ücreti düşük bir oyuncu. Futbolda Ljajic gibi ellerini belinin arkasına bağlayan adamlar yerine Larin gibi adamlarla yola devam edeceksiniz.

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Larin küllerinden doğdu!
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