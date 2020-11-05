Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın

'nda kura çekimi yarın

'nda 3. tur karşılaşmaları bugün oynanacak sona eriyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi töreni, 6 Kasım günü ve ’nde saat 14.30’da ’nda yapılacak.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:06 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi töreni, 6 Kasım 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak.

Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmayacağı kura çekimi, Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | Corona virüs yeniden mutasyona uğradı, bu nedenle bulaşıcı hale geldi! Yeni corona virüs belirtileri ortaya çıktı!
SON DAKİKA: İzmir'e ölüm yağdıran 6 binanın yıkılma nedeni ortaya çıktı!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!
Marmara Denizi'nde dünden sonra bir deprem daha! İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü belli oldu (Kandilli son depremler)
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
5 günde 3 kilo yağdan gidiyor! İşte limon diyeti
Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Samet Arslan uyardı! "İstanbul depremi bugün çok daha yakın"
ABD seçimlerinde SON DAKİKA! Yüzde 14 farkla uyudular, akılalmaz bir tablo ile uyandılar
SON DAKİKA: İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’
Son dakika haberleri... Çöken Barış sitesinde kritik isim konuştu: Binanın yıkılacağını biliyorduk çünkü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA