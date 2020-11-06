CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Saat 20.00'de başlayan maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
Siyah-beyazlılar ligde 6 maça çıktı ve 10 puanda. Gaziantep temsilcisi ise 7 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı. Gaziantep FK'nın deneyimli hocası Sumudica cezasını doldurdu ve takımının başında yer alıyor.
İLK 11'LER...
Gaziantep: Günay,Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca; Olkowski, Maxim, Vetrih; Dicko, Muhammet, Mirallas.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.