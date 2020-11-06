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'in 8. haftasında , deplasmanda FK'ya konuk oluyor. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlılar çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 10, Gaziantep FK'nın ise 7 puanı bulunuyor. Öte yandan 'ın 1 maçı eksik. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 18:56 Son Güncelleme: 6.11.2020 20:49 ABONE OL
CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Saat 20.00'de başlayan maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Siyah-beyazlılar ligde 6 maça çıktı ve 10 puanda. Gaziantep temsilcisi ise 7 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı. Gaziantep FK'nın deneyimli hocası Sumudica cezasını doldurdu ve takımının başında yer alıyor.

İLK 11'LER...

Gaziantep: Günay,Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca; Olkowski, Maxim, Vetrih; Dicko, Muhammet, Mirallas.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.

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CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş
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