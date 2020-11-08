Premier Lig'in sekizinci haftasında West Ham United Londra Olimpiyat Stadı'nda Fulham'ı ağırladı. Ev sahibi takım, Çekyalı futbolcusu Tomas Soucek'in uzatmalarda attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı. bu sonuçla West Ham puanını 11'e yükseltirken, Fulham ise 4 puanda kaldı.
Ev sahibi ekibin tek golü 90+1. dakikada T. Soucek'ten geldi. Öte yandan Fulham 90+8. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Lookman vuruşu gole çeviremeyerek takımı adına 1 puanı tepti.
West Ham, bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 11. sırada yer aldı. 4 puanda kalan Fulham ise 17. sırada kendine yer buldu.
Premier Lig'in 9. haftasında West Ham United, 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de Sheffield United'ın konuğu olacak. Fulham ise 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 18.00'de Everton'ı ağırlayacak.