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Son dakika: 'ta 4 corona virüsü vakası!

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, 3 futbolcusu ve 1 personelinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 18:15 Son Güncelleme: 9.11.2020 18:31 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta 4 corona virüsü vakası!

Beşiktaş Kulübü, 3 futbolcusu ve 1 personelinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Beşiktaş'ta 4 corona virüsü vakası!
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