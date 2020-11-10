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efsanesi 'den 'nin eski yıldızı Simon 'e övgü!

Bir dönem ülkemizde 'de de top koşturan ve daha sonra Sevilla, Atalanta gibi takımlarda forma giyen Simon , futbol hayatını 'da sürdürüyor. Milano ekibinin efsane isimlerinden , kulübün bu sezonki başarılı performansının arkasında Kjaer'in performansının önemli yer tuttuğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:01 ABONE OL
Milan efsanesi Arrigo Sacchi'den Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'e övgü!

İtalya Serie A devi Milan'ın efsane hocalarından Arrigo Sacchi, son dönemdeki başarılı grafiği değerlendirdi.

Milan'ın başarısında eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in büyük payı olduğunu vurgulayan Sacchi, flaş ifadelere imza attı.

Danimarkalı stoperin Milan için önemli bir futbolcu olduğunu dile getiren efsane antrenör, "İsmi pek anılmayan ama beni çok etkileyen birisini söylemek istersem o isim Kjaer olur. O harika işler yapıyor ve Milan'ın en büyük güvencesi" diye konuştu.

1987-91 ve 1996-97 yılları arasında Milan'ı çalıştıran Arrigo Sacchi, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Serie A ve 1 de İtalya Süper Kupa zaferi elde etti.

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Milan efsanesi Arrigo Sacchi'den Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'e övgü!
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