Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Buyurun er meydanına

Buyurun er meydanına

Başkanı ’den camiaya mesajı. Adaylık için henüz karar vermediğini söyleyen Cengiz, “Devamlı seçim baskısı, ibra tehdidi tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız... Şu ana kadar 3 aday çıktı. Buyurun, er meydanını açıyoruz” dedi

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 12.11.2020 ABONE OL
Buyurun er meydanına
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı almaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi süreci nedeniyle seçim için devlete izin başvurusunda bulunduklarını hatırlatan Cengiz şöyle konuştu:
Geniş katılımlı toplantılara izin verilemeyeceğini bize resmen bildirmişlerdi. Buna bile inanmayan oldu. 1 Aralık'a kadar yapamazsınız dediler. Devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, tarihi verdik.
Kimse baskın seçim demesin diye 20 gün sonraya vermedik tarihi. 3 aday çıktı, bundan mutlu olduk. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz, olay bu.

18-20 TRANSFER YAPIP YENİLİYORSUNUZ
7 Mayıs'tan bugüne kadar, bana sağlığımı soran olmadı. Hastaysan ne işin var zaten burada. Benim bu yaştan sonra ne artistlik yapacak halim var ne de ticari olarak bunu değerlendirecek bir durumum var. En iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Ben bir aşk için mücadele ediyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar.
18-20 oyuncu transfer ediyorsunuz dünya çapında ama yeniliyorsunuz. Hata teknik direktörde mi, yönetimde mi? Yönetimseniz, siz sorumlusunuzdur. Ben kötü oyundan da yanlış transferlerden de sorumluyum. Gerçek yöneticilik budur.

FALCAO BİR TANEDİR, DEVAM EDECEK
Falcao bir tanedir, devam edecek. Benim futbolcularım, en değerli varlıklardır. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz ama bizim için mücadele ediyorlar.
Sürekli erken seçim diye diretirseniz, icra iş yapamaz. Devamlı seçim dersen, yönetim birimi ne yapsın? Apartmanda da ailede de böyledir. Sen sürekli boşanmaktan bahsedersen, kimse fonksiyonunu icra edemez.
Devamlı seçim baskısı, seçim tehdidi, icra tehdidi, tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız, varsa projen, varsa maddi yardımın gel yardım et.

ÜÇÜNCÜ ADAY CENGİZ ÖZYALÇIN
Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün ardından Dursun Özbek döneminde ikinci başkanlık yapan Cengiz Özyalçın da adaylık için ikna edilme aşamasına geldi. Çatı aday olarak düşünülen Özyalçın'ı geçmiş dönemde yöneticilik yapmış Özkan Olcay, Sedat Doğan ve Ahmet Özdoğan gibi isimler görüşerek başkanlığa hazırlıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uzman isim İzmir depreminin ardından SON DAKİKA uyarısını yaptı! 7.8 şiddetinde deprem...
Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandallar görseller! Soruşturma açıldı
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! 11 Kasım Bugün Çeyrek Altın Fiyatı, Gram, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?
Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!
Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Sözün bittiği yerdeyim…
SON DAKİKA GELİŞMELERİ | İçişleri Bakanlığı’ndan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için yeni karar! Hangi şehirlerde sigara içme ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı ilan edildi?
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Koronavirüs maske kullanırken yapılan bu hata yüzünden bulaşıyor...
Son dakika haberler: Deprem profesöründen korkutan açıklama geldi! Sahillerde tsunami tehlikesi, tetiklenmekte olan faylar ve...
ARKADAŞINA GÖNDER
Buyurun er meydanına
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA