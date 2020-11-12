Buyurun er meydanına

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den camiaya seçim mesajı. Adaylık için henüz karar vermediğini söyleyen Cengiz, “Devamlı seçim baskısı, ibra tehdidi tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız... Şu ana kadar 3 aday çıktı. Buyurun, er meydanını açıyoruz” dedi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı almaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi süreci nedeniyle seçim için devlete izin başvurusunda bulunduklarını hatırlatan Cengiz şöyle konuştu:
Geniş katılımlı toplantılara izin verilemeyeceğini bize resmen bildirmişlerdi. Buna bile inanmayanoldu. 1 Aralık'a kadar yapamazsınız dediler. Devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, tarihi verdik.
Kimse baskın seçim demesin diye 20 gün sonraya vermedik tarihi. 3 aday çıktı, bundan mutlu olduk. Bizim ibrasızlığarağmen direndiğimizi sanan birkesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz, olay bu.
18-20 TRANSFER YAPIP YENİLİYORSUNUZ
7 Mayıs'tan bugüne kadar, bana sağlığımı soran olmadı. Hastaysan ne işin var zaten burada. Benim bu yaştan sonrane artistlik yapacak halim var ne de ticariolarak bunu değerlendirecek bir durumumvar. En iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Ben bir aşk için mücadele ediyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar.
18-20oyuncu transfer ediyorsunuz dünya çapında ama yeniliyorsunuz. Hatateknik direktörde mi, yönetimde mi? Yönetimseniz, siz sorumlusunuzdur. Ben kötü oyundan da yanlış transferlerden de sorumluyum. Gerçek yöneticilik budur.
FALCAO BİR TANEDİR, DEVAM EDECEK
Falcao bir tanedir, devam edecek. Benim futbolcularım, en değerli varlıklardır. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz amabizim için mücadele ediyorlar.
Sürekli erken seçim diye diretirseniz, icra iş yapamaz. Devamlı seçimdersen, yönetim birimi ne yapsın?Apartmanda da ailede de böyledir. Sensürekli boşanmaktan bahsedersen, kimsefonksiyonunu icra edemez.
Devamlı seçim baskısı, seçim tehdidi, icra tehdidi, tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız, varsa projen, varsa maddi yardımın gel yardım et.
ÜÇÜNCÜ ADAY CENGİZ ÖZYALÇIN
Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün ardından Dursun Özbek döneminde ikinci başkanlık yapan Cengiz Özyalçın da adaylık için ikna edilme aşamasına geldi. Çatı aday olarak düşünülen Özyalçın'ı geçmiş dönemde yöneticilik yapmış Özkan Olcay, Sedat Doğan ve Ahmet Özdoğan gibi isimler görüşerek başkanlığa hazırlıyor.