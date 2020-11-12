Buyurun er meydanına

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı almaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi süreci nedeniyle seçim için devlete izin başvurusunda bulunduklarını hatırlatan Cengiz şöyle konuştu:Geniş katılımlı toplantılara izin verilemeyeceğini bize resmen bildirmişlerdi.1 Aralık'a kadar yapamazsınız dediler. Devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, tarihi verdik.Kimse baskın seçim demesin diye 20 gün sonraya vermedik tarihi. 3 aday çıktı, bundan mutlu olduk.Buyurun, hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz, olay bu.7 Mayıs'tan bugüne kadar, bana sağlığımı soran olmadı. Hastaysan ne işin var zaten burada.En iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Ben bir aşk için mücadele ediyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar.18-20oyuncu transfer ediyorsunuz dünya çapında ama yeniliyorsunuz.Yönetimseniz, siz sorumlusunuzdur. Ben kötü oyundan da yanlış transferlerden de sorumluyum. Gerçek yöneticilik budur.Falcao bir tanedir, devam edecek. Benim futbolcularım, en değerli varlıklardır.Sürekli erken seçim diye diretirseniz, icra iş yapamaz.Devamlı seçim baskısı, seçim tehdidi, icra tehdidi, tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız, varsa projen, varsa maddi yardımın gel yardım et.Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün ardından Dursun Özbek döneminde ikinci başkanlık yapan Cengiz Özyalçın da adaylık için ikna edilme aşamasına geldi. Çatı aday olarak düşünülen Özyalçın'ı geçmiş dönemde yöneticilik yapmış Özkan Olcay, Sedat Doğan ve Ahmet Özdoğan gibi isimler görüşerek başkanlığa hazırlıyor.