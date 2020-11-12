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4-1 Mozambik | MAÇ SONUCU

F Grubu'nda , 'ın iki gol kaydettiği maçta sahasında Mozambik'i 4-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 22:10 Son Güncelleme: 12.11.2020 22:17 ABONE OL
Kamerun 4-1 Mozambik | MAÇ SONUCU

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda Kamerun, Mozambik'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Kamerun'un gollerini 38 ve 47'de Vincent Aboubakar, 56'da Zambo Anguissa ve 41'de Clinton Mua N'Jie kaydetti. Mozambik'in tek golünü ise 74'te Kamo-Kamo attı.

Kamerun'da iki gol atan Aboubakar, 64. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla Kamerun gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Mozambik ise 4 puanda kaldı.

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Kamerun 4-1 Mozambik | MAÇ SONUCU
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