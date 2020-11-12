Kamerun 4-1 Mozambik | MAÇ SONUCU

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda Kamerun, Mozambik'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Kamerun'un gollerini 38 ve 47'de Vincent Aboubakar, 56'da Zambo Anguissa ve 41'de Clinton Mua N'Jie kaydetti. Mozambik'in tek golünü ise 74'te Kamo-Kamo attı.
Kamerun'da iki gol atan Aboubakar, 64. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonuçla Kamerun gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Mozambik ise 4 puanda kaldı.Beşiktaş'ta 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandı! Sergen Yalçın: Görevi bırakmam söz konusu olmaz Son dakika: Ahmet Nur Çebi transfer etmek istedikleri ismi açıkladı