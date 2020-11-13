Ahmet Nur Çebi'den yabancı hakem açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN SPORST'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Çebi'den satır başları şöyle:Ben hocamla yoluma devam ediyorum. Türk ve dünya futbolu zor günler geçiyor. Böyle bir dönemde ne hocam ne de ben Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız.Doğruları yapmak, Beşiktaş'ı ışıklı günlere götürmek için uğraşıyoruz. Sosyal medyada 'Vizyonu yok' diye yazıyorlar. Merak etmesinler, gayet iyi bir vizyona sahibim.Bizim davamız birincilik kovalamak ve şampiyon olmak. İkincilik Beşiktaş için başarı değildir.Hocamız 'Transferi yapanlara sorun' demiş, doğru. 'Beraberce yaptık ama yöneticilere sorun' demek istemiştir.Taraftar baskısıyla hoca alan birisi değilim. Ancak taraftar baskısı olmasa da Sergen Yalçın'ı alırdım.FIFA ve UEFA gibi kurullar verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Bu adam (Victor Ruiz) neden gitti? Pandemi döneminde iki ay üst üste parasını alamadığı için gitti. Şimdi 'Paranın tamamını öde' diyorsun. Hem FIFA'yı hem de TFF'yi kamuoyuna şikayet ediyorum, benim sorunumu çözeceksin.Ben buradan TFF'ye rica ediyorum, eğer seyircisiz oynuyorsam, yıl içeresinde 50 milyon TL hasılat topluyorsam bu parayı bana ver. Önümüzdeki 3-5 yılda 4 taksitle öde. Böylelikle biz de nefes alalım.Eski ve tecrübeli hakemlerin değil ama gençlerin hataları telafi edilebilir. Eskilerin adları hep bir şeylerle anılıyor. Art niyetsiz ve doğru yürütülürse VAR sistemi son derece faydalı. 'Art niyetli' derken, 'Meşhur bir laf vardır; eyyamcılık… Bir oylama yapılsa yabancı hakem isterim ama tamamen değil, yüzde 50'ye 50.Transfer konusuna da değinen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şöyle devam etti: "Bir laf vardır; 'Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor' diye. Tabii ki iyi futbolcular alalım, koyalım oynasınlar isterim. Ama tüm bunların gerçeklerimizle örtüşmesi söz konusu. Cenk gündemimize geliyor. Beşiktaş'ta oynama şansı olabilirse bunu dememek isterim. Kendisi istediğim bir futbolcudur."