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Christian Luyindama'dan corona virüsü iddialarına sert tepki!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yaptığı corona virüsü açıklamasından sonra sosyal medyada pozitif çıkan isim olarak anılan Christian Luyindama, söylentilere sert bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:46 Son Güncelleme: 13.11.2020 18:48 ABONE OL
Christian Luyindama'dan corona virüsü iddialarına sert tepki!

Galatasaray, bir futbolcusunun milli takımdaki corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sosyal medyada bu ismin Demokratik Kongo Milli Takımı forması giyen Luyindama olduğu konuşuldu. Ancak Norveç Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla Omar Ellabdelloui'nin test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu ve gerçek ortaya çıktı.

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LUYINDAMA'DAN SERT TEPKİ!

Christian Luyindama da sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Kongolu yıldız, "Aptal yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Corona değilim" paylaşımını yaptı.

İşte Luyindama'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım;

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Christian Luyindama'dan corona virüsü iddialarına sert tepki!
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